Pénurie de carburant : dans ce parc d'attractions alsacien, place au système D

La pénurie de carburant se poursuit et touche désormais toutes les régions de France. 30% des stations-service de l'Hexagone sont actuellement à sec. Une situation de plus en plus compliquée pour tous les Français tributaires de leur véhicule pour aller travailler. Pour les aider, certaines entreprises adoptent le système D, à l'image du parc d'attractions du Petit Prince sur le thème de l'œuvre de Saint-Exupéry à Undersheim dans le Haut-Rhin.

Covoiturage, adaptation des horaires et remboursement du train

En attendant d’accueillir les visiteurs le week-end et lors des prochaines vacances scolaires, Mattéo, Manon et Mélissa sont en pleine répétition du spectacle d’Halloween. Ces animateurs au parc habitent tous Mulhouse, à 20km de là, et ont donc récemment adopté le covoiturage. "C’est vraiment pratique, écologique, convivial et économique", résume Manon.

L'opération est d’autant plus intéressante par les temps qui courent, en pleine pénurie de carburant. "Plus il y a de covoiturages, moins il y a de véhicules qui circulent, donc moins de réservoirs qui se vident et donc moins de monde à la station essence", estime Mattéo.

Une solution également adoptée par la moitié des employés du parc. La direction a ainsi adapté leurs plannings "pour que ceux qui viennent ensemble ou du même endroit commencent et finissent à la même heure", explique Anaïs Wrobel, responsable marketing du parc du Petit Prince. L’abonnement de train des salariés qui le souhaitent est également remboursé de moitié.

"Une très grande tolérance sur le télétravail"

Enfin, le télétravail est encouragé pour tous les salariés qui le peuvent. "il y a une très grande tolérance sur le télétravail", assure Anaïs Wrobel. "Moi, par exemple, aujourd’hui, je vais devoir partir à 14 heures pour tenter de trouver de l’essence, récupérer mes enfants et je vais finir ma journée en télétravail pour essayer de tout pouvoir combiner", ajoute-t-elle dans un sourire.

La direction espère surtout que la pénurie de carburant sera terminée d’ici les vacances de la Toussaint, période d’affluence importante pour ce petit parc d’attractions pour enfants.