«Dès qu'on en voit un, on le suit» : le camion-citerne, nouveau héro des automobilistes

C'est une question que tous les automobilistes se posent ce mardi matin : quand le mouvement de grève au sein des raffineries TotalEnergies et Esso-ExxonMobil prendra-t-il fin ? Alors que le mouvement prend de l'ampleur et qu'il se prolonge dans le temps, il ne reste qu'un seul espoir pour les automobilistes : apercevoir un camion-citerne.

"Les cuves seront vides dans 4-5 heures"

Long de 12 mètres et remorquant une grande cuve blanche, ces véhicules sont attendus de pied ferme par les clients des stations-service. Alors, pour les chauffeurs comme Christophe, la mission est grande. "Dans cette station, on a 200.000 litres de capacité en gazole mais là, on en amène 20.000 seulement ce mardi matin. Donc, les cuves seront vides je pense dans 4-5 heures", explique-t-il au micro d'Europe 1, alors qu'il ravitaille une station de Corbeil-Essonnes.

"Les commandes sont actuellement limitées pour essayer d'en avoir un peu pour tout le monde, histoire que tout le monde ait un peu de carburant pour que les gens puissent se servir", poursuit-il.

Journée chargée

Dans sa cuve : des litres de gazole, de sans-plomb et de super éthanol, venus tout droit des stocks stratégiques débloqués par le gouvernement. Une cargaison qui devrait satisfaire l'appétit de quelques automobilistes. Et à la vue du camion, ils sont nombreux à se mettre à faire la queue devant la station. "Dès qu'on voit un camion, on le suit jusqu'à la station. Donc là, je m'arrête et je me suis dit 'il va remplir'. Et comme ça, je pourrais faire mon plein parce que je suis en réserve actuellement", explique Marc, qui patiente derrière le camion.

Pour Christophe, le transporteur, pas question de se reposer. Au volant de son camion-citerne, il retourne jusqu'au dépôt pour recharger. Direction ce matin une station dans la ville de Troyes (Aube), où les automobilistes devraient être nombreux à l'accueillir.