Peau, poids, maladies… quels sont les effets du froid sur le corps et comment les prévenir ?

Jusqu'à -10°C dans le Grand-Est, -3 °C à Paris ou encore -2 °C à Belfort, les températures négatives sont de sortie depuis le début de la semaine sur une grande majorité du pays. Ces températures, plutôt inhabituelles pour l'Hexagone, et qui ont entrainé le déclenchement du plan "Grand froid", peuvent avoir un impact direct sur notre santé et il est particulièrement important de connaître les bons gestes à adopter quand la température tombe. Une chose est sûre, le corps humain est largement plus sollicité. L'Assurance maladie explique en effet que "pour maintenir sa température à 37 °C, l’organisme dispose de plusieurs mécanismes naturels de régulation thermique".

Naturellement, les vaisseaux de la peau vont "se contracter et diminuer de calibre, afin de redistribuer le sang en profondeur vers les organes vitaux (cœur, cerveau, tube digestif). Ce phénomène s’accompagne d’une augmentation de la tension artérielle, du rythme et de l’activité cardiaques". L'ensemble de ces mécanismes va permettre au corps de contenir sa température, à condition évidemment que ce système de régulation fonctionne correctement.

Gelures et aggravation des maladies

Des températures particulièrement froides peuvent aussi abimer la peau mal couverte. Les gelures, sorte de lésion de l'épiderme, peuvent ainsi survenir sur les parties du corps les plus exposées au froid : pieds, mains, oreilles et nez. Tant qu'elles restent superficielles, ces gelures ne demeurent pas préoccupantes, mais si les nerfs ou tendons sont atteints suite à une exposition au froid prolongée, les conséquences peuvent être très problématiques, allant jusqu'à une gangrène des membres concernés. À noter que l'Assurance maladie précise que "la perte de sensibilité cutanée avec une absence de douleur au froid est un signe de gravité".

La baisse des températures pourrait aussi avoir un effet sur notre système immunitaire. Selon une étude publiée par des chercheurs américains fin 2022 dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology et reprise par Le Parisien, on tomberait plus facilement malade lorsque le mercure descend. En effet, la muqueuse nasale serait alors moins protectrice et moins efficace pour lutter contre les différents virus présents dans l'air.

Le froid peut aussi augmenter le risque de maladies cardiovasculaires en raison des contractions involontaires des vaisseaux sanguins qui provoquent le détachement d'un résidu composé majoritairement de dépôts graisseux et calcaires présents sur les parois des artères.

Quelles conséquences sur le sommeil et le poids ?

Il est coutume de dire que le froid est naturellement bon pour le sommeil et pour la perte de poids. Dans le premier cas, il est véridique qu'une diminution de la température améliore l'endormissement et réduit les risques de réveil nocturne. Le site Allodocteurs explique ainsi que "la température idéale de la pièce à coucher doit être comprise entre 17 et 19 °C."

Concernant la perte de poids, les efforts supplémentaires demandés à l'organisme lors d'un épisode de froid permettent en effet de brûler plus de graisse qu'à l'accoutumée, mais le différentiel reste faible.

Se protéger à l'extérieur et à domicile

Enfin, pour prévenir les risques liés au froid, il est primordial d'adapter sa tenue vestimentaire en cas de sortie. Il faut donc couvrir les extrémités de son corps en privilégiant une protection optimale pour la tête et le cou. "C’est une partie du corps par laquelle peut se produire jusqu’à 30 % de déperdition de chaleur corporelle", explique l'Assurance maladie. Il est aussi conseillé de se vêtir avec plusieurs couches superposées de vêtements dont une, extérieure, imperméable au vent et à l'eau.

Au sein de votre domicile, il est aussi important de fermer les pièces inutilisées afin de conserver la chaleur. N'hésitez pas à aérer votre logement quelques minutes pour permettre à l'air de se renouveler et maintenez une température ambiante autour de 19 °C.