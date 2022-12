Pourquoi attrape-t-on «froid» en hiver ? Les scientifiques ont enfin la réponse

"Tu vas attraper froid !" C'est la phrase perpétuellement répétée par les parents dès que les températures baissent. Pourtant le froid n’est pas un virus. Mais des chercheurs américains et égyptiens ont découvert comment et pourquoi on tombe plus malade en hiver. Cette étude a été publiée dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology. Il s'agit de la toute première fois qu’une étude permet de comprendre pourquoi il y a plus de maladies virales en hiver.

Dans notre nez, dès qu’on inhale du virus, un petit nuage de cellules se forme pour attaquer et détruire le virus. Une réaction qui fonctionne lorsque notre corps est à 37 degrés. Mais quand il fait 5 degrés dehors, au bout de quinze minutes, il ne fait plus que 32 degrés dans notre nez… Et cette baisse de température entrave notre système de défense.

Des mécanismes immunitaires ralentis

"Au niveau de la muqueuse nasale, quand il fait froid, nos cellules sont moins capables de relarguer ce qu'on appelle des vésicules extracellulaires. Ce sont des nano billes qui jouent également un rôle d'antiviral. Eh bien, quand il fait froid, ces mécanismes d'expulsion des nano billes sont ralentis. Donc, les virus dits saisonniers se multiplient mieux quand il fait froid", détaille Olivier Schwartz, directeur de l'unité virus et immunité à l'institut Pasteur.

Dans le futur, cette découverte scientifique pourrait permettre de développer des traitements pour stimuler la production de ces cellules tueuses de virus et donc mieux combattre les fameux coups de froid.