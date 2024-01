Qu'est-ce que le plan «Grand froid», activé par plusieurs préfectures depuis dimanche ?

-2 degrés à Paris, -4 à Lille, -5 à Strasbourg ce lundi, une journée de mardi qui devrait être la plus froide enregistrée depuis 2018, selon Météo-France... L'hiver et le froid s'installent sur la France en ce début de semaine. 40 départements du nord, de l'est et du centre ont été placés en vigilance jaune Grand froid. Dans le même temps, plusieurs préfectures, notamment celle d'Île-de-France, des Côtes-d'Armor ou de Maine-et-Loire ont activé leur plan "Grand froid". Mais en quoi consiste-t-il ?

Ce dispositif, qui peut être déclenché entre le 1er octobre et le 31 mars, se base sur la vigilance météorologique de Météo-France. Concrètement, si l'organisme annonce une vague de froid, qui correspond, selon la définition de l'État, à un "épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue géographique", d'au moins deux jours, le plan Grand froid peut être activé par les préfectures, au cas par cas. Cela intervient lorsque "les températures atteignent des valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières de la région concernée".

Le plan se décline en plusieurs niveaux, en fonction des températures relevées par Météo-France. Le niveau 1 peut être déclenché lorsque les températures sont entre -5 et -10 degrés et correspond à une vigilance jaune ; le niveau 2, lorsqu'elles sont entre -10 et -18 degrés (vigilance orange) ; et le niveau 3, quand le mercure est inférieur à -18 degrés (vigilance rouge).

Quels sont les publics visés ?

L'objectif de ce plan est de prévenir et limiter les risques, notamment pour les personnes les plus fragiles ou les plus précaires. Au-delà de la prévention, notamment pour les enfants en bas âge, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques ou celles qui travaillent en extérieur, le plan Grand froid vise à accompagner les personnes isolées, en situation de précarité ou sans-abri. Car en cas d'exposition prolongée au froid, les risques d'hypothermie ou de gelures sont multipliés.

Le plan Grand froid permet ainsi l'ouverture de places d'hébergement d'urgence supplémentaires pour les personnes sans abri. Elles peuvent être accueillies dans des bâtiments publics non prévus à l'habitation, comme les gymnases, les écoles, les salles municipales... Aussi, lorsque le dispositif est déclenché, l'action du Samu social est renforcée et les effectifs du 115 (le numéro d'urgence pour les personnes sans abri ou pour signaler une personne en situation de détresse) sont décuplés. Cela permet également aux préfectures de développer les moyens humains et financiers pour les maraudes.

Depuis dimanche, la région Île-de-France a ouvert 100 places de "mise à l'abri" pour les personnes vulnérables, et 274 pour la semaine à venir.