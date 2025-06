Pascal Praud : «Les gens en ont assez d'Emmanuel Macron»

Il reste deux ans de mandat présidentiel et la critique envers Emmanuel Macron s'intensifie en raison de ses prises de position contradictoires, ce qui entraîne une libération de la parole parmi ses collaborateurs et le public, selon Pascal Praud. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

La fin du mandat présidentiel approche et les critiques envers Emmanuel Macron se multiplient, selon Pascal Praud. Le journaliste, dans Pascal Praud et vous, est revenu sur le sentiment de lassitude des Français face au président de la République, notamment en raison de ses prises de position contradictoires, notamment sur l'insécurité. Dans un entretien à la presse régionale avant le sommet de l’ONU, le chef de l'État a dénoncé ceux qui, selon lui, "préfèrent, pendant ce temps-là, brainwasher (laver le cerveau, ndlr) sur l’invasion du pays et les derniers faits divers".

"Il dit tout et son contraire"

"Ce qui me frappe surtout, c'est qu'il reste deux ans et les uns et les autres vont se lâcher sur le président. On voit bien que le ton en France aujourd'hui est très libre parce que les gens en ont assez d'Emmanuel Macron car il dit tout et son contraire. Donc c'est insupportable", assure Pascal Praud.

"Le lundi, après les événements de Paris, il dit que c'est très grave, que la réponse sera implacable, et puis après il dit que ce sont des petites polémiques ou des petits événements. Donc c'est incompréhensible pour le plus grand nombre. Et la parole se libère. Elle se libère également autour de ceux qui ont travaillé avec lui. Quand vous avez écouté Manuel Valls hier, vous devinez à demi-mot qu'il n'est pas sur la ligne éditoriale du président sur cette question", conclut-il.