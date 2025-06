«Brainwashing sur les faits divers» : la sortie d’Emmanuel Macron suscite l’indignation

Article Suggestions

Le RN et plus largement la droite n'ont pas caché leur indignation ce week-end après les propos d'Emmanuel Macron, qui dans une interview a évoqué "une passion pour le drame permanent" et de "petites polémiques". Alors que les drames violents se multiplient dans le pays, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer les mots méprisants du chef de l'État.