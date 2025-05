Pascal Praud et vous - ZFE : «Faire une équivalence entre problèmes d'air et mesure de ségrégation sociale, c'est de l'escroquerie»

Au lendemain du vote de l'Assemblée nationale en faveur de la suppression des zones à faibles émissions (ZFE), l'écrivain Alexandre Jardin, fondamentalement opposé à l'instauration de ces zones en France, évoque une "escroquerie" écologique dans l'émission "Pascal Praud et vous". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Déjà venu clamer son opposition aux zones à faibles émissions (ZFE) dans l'émission Pascal Praud et vous, l'écrivain Alexandre Jardin a réagi au micro d'Europe 1 ce jeudi sur le vote des députés, mercredi soir, contre l'instauration de ces zones. Il remet en cause les arguments écologiques autour des ZFE. "Faire une équivalence entre des problèmes d'air et une mesure de ségrégation sociale, c'est là qu'est l'escroquerie", affirme-t-il.