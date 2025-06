Pascal Praud et vous - Victoire du PSG en Ligue des champions : un supporter parisien raconte avoir vu «des scènes de guérilla» en sortant du Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain est champion d'Europe pour la première fois de son histoire après sa victoire écrasante contre l'Inter Milan (5-0). À Paris, la soirée a rapidement dégénéré après le coup de sifflet final. Pascal, un supporter présent au Parc des Princes ce samedi, raconte avoir vu des "scènes de guérilla" dans la capitale.

Champion d'Europe. Le Paris Saint-Germain a remporté samedi la première Ligue des champions de son histoire, à Munich, après sa victoire, avec la manière, sur l'Inter Milan (5-0). Un événement historique malheureusement gâché par des dégradations dans la capitale.

Dans Pascal Praud et vous, sur Europe 1, Pascal, un supporter parisien, était au Parc des Princes avec ses enfants pour voir la finale sur les écrans géants installés sur la pelouse. À la fin du match, il raconte qu'ils ont commencé "à sentir un peu de lacrymogène".

"Ce ne sont pas des supporters qui font ça"

C'est en sortant du stade, en direction de la Porte de Saint-Cloud, qu'il voit "des scènes de guérilla". "Une voiture qui brûle avec une moto, je tourne la tête de l'autre côté, dans une autre rue, je vois des poubelles qui brûlaient". Des agissements qu'il n'attribue pas à des supporters du PSG. "Ce ne sont pas des supporters qui font ça. J'ai toujours été supporter de Paris, je n'ai jamais vu ça. Quand je chantais avec mon père au Parc des Princes, je n'ai jamais vu ça. En 1998, j'étais sur les Champs-Élysées, je n'ai jamais connu ça".

Il raconte par la suite que la panique a commencé à le gagner : "J'étais avec mes enfants, on s'est pris de la lacrymogène et donc d'un seul coup, je n'avais plus mes capacités. Je voyais les gens barricadés dans les halls d'immeubles et ça ne faisait que cinq minutes que le match était terminé".