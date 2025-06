Pascal Praud et vous - Surveillante tuée : «La mission des professeurs n’est plus d’enseigner mais de lutter contre les inégalités»

Invitée dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, l'enseignante Lisa Kamen-Hirsig est revenue sur le drame à Nogent, dans la Haute-Marne, où une surveillante a été tuée par un collégien mardi. Pour elle, la mission des professeurs a changé. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Le monde éducatif est-il en danger ? Le drame qui a touché un collège de Nogent (Haute-Marne) avec le meurtre d'une surveillante par un élève, bouleverse à nouveau le monde de l'éducation qui, plutôt que des portiques, plaide pour davantage d'efforts en faveur de la santé mentale des jeunes. Pour Lisa Kamen-Hirsig, enseignante et invitée de l’émission Pascal Praud et vous, "la mission des professeurs n’est plus d’enseigner, mais de lutter contre les inégalités".

"C’est malheureusement la réalité. Vous pouvez aller voir sur le site de l’Education nationale, tout est consacré à la lutte contre les inégalités. D’abord les inégalités sociales, mais maintenant, c'est aussi de genre, d’accès au numérique. Cette lutte contre les inégalités ne date pas d’hier. Moi, j'ai 50 ans, j’ai déjà été victime de cette idéologie", déplore-t-elle au micro d’Europe 1.