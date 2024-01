Pascal Praud et vous - «En banlieue, il n'y a plus une France mais des France», avance un auditeur

La mort de Nahel et les émeutes urbaines qui ont suivi en juin 2023 ont marqué la société française. C'est à ce moment-là que Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France de football, avait rendu hommage à l'adolescent dans un tweet, disant avoir "mal à (sa) France". Des propos qui ont beaucoup fait réagir, et qu'analyse Olivier, policier à la retraite en Seine-Saint-Denis qui a donné son point de vue dans l'émission Pascal Praud et vous. "Je pense qu'il y a une fracture sociale. L'expression 'La République est une et indivisible' est fausse pour moi. Je connais très bien la banlieue, et il n'y a plus une France mais des France", avance-t-il sur Europe 1.