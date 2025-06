Pascal Praud et vous - «Saladin n'y est pour rien» : Virginie Girod corrige les propos de Jean-Luc Mélenchon sur les cathédrales

Invitée dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Virginie Girod, historienne et animatrice d'"Au Coeur de l'histoire", a analysé les propos de Jean-Luc Mélenchon à propos de la création des cathédrales. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Lors de l'émission "Pascal Praud et vous",Virginie Girod, historienne et animatrice d'"Au Cœur de l'histoire", a réagi aux propos de Jean-Luc Mélenchon lors d'une conférence sur la situation géopolitique au Proche-Orient. Le leader insoumis a affirmé qu'il "y avait une différence de niveau entre le monde arabe et celui occidental au Moyen-Âge'".

Selon Mélenchon, pendant que les "arabes inventaient les maths", le roi Dagobert "mettait sa culotte à l'envers", reprenant ainsi les paroles de la célèbre chansons. Des affirmations erronées, à en croire Virginie Girod puisque la chanson autour du "bon roi Dagobert", s'adressait en réalité à Louis XVI, affirme-t-elle. Une façon de railler, à l'époque, le côté fainéant du souverain, qui sera guillotiné le 21 janvier 1793. Par ailleurs, selon le leader insoumis "s'il n'y avait pas eu Saladin, vous ne sauriez pas bâtir des cathédrales".

"L'art de bâtir des cathédrales, ça vient du nord de la France"

"En ce qui concerne les cathédrales, Saladin n'y est pour rien, je suis désolée. L'art de bâtir des cathédrales, la stéréotomie à la française, l'art de tailler les pierres, ça vient du nord de la France, et le premier à faire bâtir une cathédrale, c'est l'abbé Suger. L'abbé de Saint-Denis va donner naissance par son impulsion à l'art gothique qui est bien français. Saladin, c'est un grand conquérant du monde arabe, il a participé aux croisades, il a connu personnellement Richard Cœur de Lyon, donc c'est un héros du monde arabe, c'est vrai.", a-t-elle détaillé.

S'agissant de l'invention des mathématiques, Virgine Girod apporte, là aussi, quelques correctifs. "L'histoire des mathématiques est très longue. Effectivement, le monde arabe, entre le 9e et le 12e siècle, a fait avancer un peu les mathématiques, en termes d'algèbre notamment. Mais les grandes découvertes mathématiques ne viennent pas particulièrement du monde arabe. En réalité, les centres culturels arabes, comme Damas ou Cordoue, étaient des conservatoires de la culture antique. Ils ont conservé plus qu'ils n'ont inventé. Les Arabes ont conservé ces méthodes qui avaient été... perdu et oublié en Europe pendant un certain temps", a conclu Virginie Girod.