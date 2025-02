Article Suggestions

Après avoir refusé de marier une Française à un Algérien sous le coup d'une OQTF en 2023, Robert Ménard se retrouve devant la justice mardi. Selon la sénatrice LR Valérie Boyer, interrogée dans l'émission "Pascal Praud et vous", entre 11 heures et 13 heures, "on ne peut pas consacrer la fraude". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.