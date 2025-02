Quelques jours avant son jugement pour avoir refusé de marier un homme sous OQTF, Robert Ménard est l'invité de Cyril Hanouna. À son micro, le maire de Béziers fait part de son état d'esprit dans cette affaire, et suppose qu'il va être condamné. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Jusqu'à cinq ans de prison et une amende de 75.000 euros, sans oublier potentiellement la perte de sa mairie. Voici ce que risque Robert Ménard, pour avoir refusé de marier en 2023 une femme de 29 ans et un Algérien de 23 ans, sous OQTF. Alors qu'il passe devant le juge le 18 février prochain, le maire de Béziers en est certain, il va être condamné. "Je vais être condamné puisque j'ai enfreint la loi, aujourd'hui, vous n'avez aucune raison d'empêcher un mariage. Je vais donc être condamné pour m'être retrouvé avec quelqu'un à la mairie qui avait l'obligation de quitter le territoire", explique-t-il au micro d'On marche sur la tête.

"Être condamné honnêtement, je ne le vivrais pas seulement comme une injustice à mon égard, mais comme une folie dont ce pays est capable." Mais malgré les risques encourus, cela n'empêche pas Robert Ménard de relativiser sa situation. "J'ai plus de 70 ans, que voulez-vous qu'il m'arrive ? Je ne suis pas un voleur de poules !"