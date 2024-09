Pascal Praud et vous - Refus d'obtempérer, gouvernement, Stéphane Bern... Les moments forts de la semaine du 16 septembre

Des accusations contre l'Abbé Pierre aux Journées du patrimoine prévues ce week-end, l'actualité a été riche en cette semaine du 16 septembre. Les auditeurs et les invités de l'émission Pascal Praud et vous ont partagé leurs avis, notamment sur la nomination du gouvernement de Michel Barnier qui doit officiellement avoir lieu "avant dimanche". (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Lundi : affaire Abbé Pierre, "comment autant de mal et de bien peuvent-ils cohabiter dans une seule personne ?"

Après de premières accusations de violences sexuelles visant l'Abbé Pierre révélées en juillet dernier, 17 nouveaux témoignages de femmes ont été rendus publics en ce mois de septembre. Sur Europe 1, un abbé s'interroge sur la cohabitation entre "le bien et le mal" à l'intérieur du religieux.

Mardi : la maîtresse accusée d'avoir violenté une fillette "soulagée d'avoir pu livrer sa version"

La professeure que l'on voit violenter une fillette de 3 ans en classe dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux a été placée en garde à vue lundi et entendue par les enquêteurs. Son avocat Me Laurent Hazan explique que sa cliente "est soulagée d'avoir pu enfin s'expliquer, livrer sa version, et d'avoir pu expliquer les motifs de ce geste malheureux qu'elle regrette".

Mercredi : confrontés aux difficultés administratives, des policiers préfèrent ne pas intervenir en cas de refus d'obtempérer

Alors que la version des parties civiles dans l'affaire Nahel a été démentie par les enquêteurs, selon les informations d'Europe 1 et du JDNews, un policier a tenu à témoigner anonymement au sujet des refus d'obtempérer, pointant du doigt les difficultés administratives qui se dressent devant les forces de l'ordre.

Jeudi : "125% de tentatives d'homicide ou d'homicide en plus en deux ans" en Martinique

Des violences urbaines ont éclaté en Martinique dans un contexte de vie chère. Au micro d'Europe 1, Jean-Christophe Couvy, du syndicat de police Unité, explique que l'île a connu "125% de tentatives d'homicide et d'homicides en plus sur deux ans".

Vendredi : un auditeur compare les petites phrases politiques à une cour d'école primaire

Deux semaines après sa nomination à Matignon, Michel Barnier a officiellement rendu une première liste de ministres à Emmanuel Macron, alors que les responsables politiques continuent de se lancer des piques. Franck, auditeur d'Europe 1, concède avoir "l'impression de retourner au collège, voire en école primaire" en écoutant ces punchlines.

Bonus : "Comment faire un citoyen capable de voter si on ne connait pas notre histoire ?", s'interroge Stéphane Bern

À l'occasion des Journées du patrimoine qui se déroulent ce week-end, Stéphane Bern était l'invité de l'émission Pascal Praud et vous. Il a rappelé l'importance de connaître l'histoire de France. "Comment faire un citoyen capable de voter, de choisir, de prendre des décisions, si on ne connait pas notre histoire, notre passé ?", s'est-il interrogé.