Pascal Praud et vous - Martinique : «125% de tentatives d'homicide et d'homicides en plus sur deux ans», selon le syndicat Unité

Un couvre-feu entre en vigueur en Martinique après les violences urbaines qui ont éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi, dans un contexte de mobilisation contre la vie chère. Invité de l'émission Pascal Praud et vous, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat de police Unité, indique que l'île a connu "125% de tentatives d'homicide et d'homicides en plus sur deux ans (...) Cela fait partie du 'top 3' des territoires français où le taux d'homicide et de tentatives d'homicide est le plus élevé", regrettant le manque de moyens policiers sur place.