Après un an d'enquête sur la mort de Nahel, tué par un policier après un refus d'obtempérer, la version des parties civiles a été démentie, selon les informations d'Europe 1. Le sujet des refus d'obtempérer fait réagir Pascal, un policier qui a tenu à témoigner anonymement dans l'émission Pascal Praud et vous. Il évoque les difficultés administratives qui se dressent devant les forces de l'ordre dans ce genre de situation. "Bien souvent de nous-mêmes, vu les conditions climatiques, vu ce qui risque de se passer dans la foulée, on laisse filer", concède-t-il sur Europe 1.