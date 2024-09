Pascal Praud et vous - «Comment autant de mal et de bien peuvent-ils cohabiter dans une seule personne ?», s'interroge l'abbé Nicolas

Depuis juillet 2024, de nombreuses accusations de baisers et fellations forcées d'une vingtaine de femmes visant l'abbé Pierre ont fait trembler l'Église française. Dans une tribune diffusée aujourd'hui par Le Monde, plusieurs évêques révèlent avoir forcé l'abbé Pierre à suivre une "cure psychiatrique" en 1955 du fait de ses comportements déviants. Des faits que l'abbé Nicolas condamne fermement. "Comment autant de mal et de bien peuvent-ils cohabiter dans une seule personne ?", s'interroge-t-il. "L'abbé Pierre a fait des choses qui nous effraient mais il a tellement fait pour les pauvres, et la cohabitation de ce mal extrême et de ce bien est une grande énigme."