Le spectre de la censure plane sur François Bayrou, Marine Le Pen ne l'exclut toujours pas

L'ombre de la censure plane à nouveau sur le gouvernement de François Bayrou. Après l'annonce du maintien de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, le Parti socialiste se dit prêt à sortir le carton rouge et le bouton de la censure pourrait aussi être actionné par le Rassemblement national.

100 jours à Matignon. Un cap passé mais qui n'empêche pas à François Bayrou de se retrouver menacé. Après avoir annoncé le maintien de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, le Premier ministre risque d'être censuré par le Parti socialiste s'il ne se range pas du côté du dialogue social. D'autant que les voix du Rassemblement national pourraient s'ajouter à celles du parti à la rose.

"En matière d’immigration, on est dans l’inertie totale"

Depuis quelques jours, les avertissements se multiplient. Le Premier ministre commence à "énerver Marine Le Pen", de son propre aveu. Un avis partagé dans les rangs du parti. "On est sûr du vide et pire que du vide, on prend les Français pour les imbéciles", s’agace un cadre.

Quant à la cheffe de file des députés du Rassemblement national, elle rappelle que le parti se tient prêt à renverser le gouvernement sur n’importe laquelle de ses lignes rouges. "Il y a un agacement parce qu’il y a une programmation pluriannuelle de l’énergie, qui au moment où on se parle doit être signée par décret, ce qui est une honte, parce qu’elle engage le pays sur le plan énergétique pour les dix prochaines années, parce que je ne vois rien venir sur la proportionnelle, et je trouve que le temps est long. Et puis je considère qu’en matière d’immigration, on est dans l’inertie totale", a-t-elle déclaré.

Pourquoi Marine Le Pen joue gros

La pression monte à une semaine du jugement de l'affaire des assistants parlementaires du Front national au Parlement européen. Une décision de justice qui pourrait condamner Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité pour cinq ans. Si censurer le gouvernement permettrait au parti une démonstration de force, en rappelant à son électorat le poids de son groupe politique à l’Assemblée, Marine Le Pen sait qu'elle joue gros : si une censure advenait après son jugement et qu’elle était déclarée inéligible, la députée du Pas-de-Calais pourrait alors quitter le palais Bourbon.