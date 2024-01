Pascal Praud et vous - Polémique Oudéa-Castéra, Laurence Ferrari, Messmer... Le best-of de la semaine du 15 janvier

Après le changement de gouvernement la semaine passée, les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous ont pu réagir à la polémique déclenchée par la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, justifiant la scolarisation de ses enfants dans le privé par le non-remplacement des professeurs dans un établissement parisien. Cette semaine du 15 janvier, marquée par la grande conférence de presse d'Emmanuel Macron, a aussi été l'occasion pour Laurence Ferrari d'évoquer sa question posée au président et qui a fait réagir les internautes.

Au cours de la semaine, Luc Ferry ou encore Messmer, venu proposer une démonstration d'hypnose particulièrement concluante à deux membres de l'équipe de l'émission, se sont succédé. (Re)découvrez les moments forts de la semaine du 15 janvier.

Lundi : une institutrice du public explique pourquoi elle scolarise ses enfants dans le privé

Institutrice dans une école publique de Seine-Saint-Denis, Nathalie a pourtant fait le choix d'inscrire ses enfants dans le privé. Elle s'est exprimée sur "l'affaire Oudéa-Castéra" lundi, en expliquant que ses cinq enfants "sont allés dans le public jusqu'en maternelle", avant d'aller ensuite dans le privé "pour des raisons de sécurité".

Mardi : le soutien de Luc Ferry à Amélie Oudéa-Castéra

Ancien ministre de l'Éducation nationale, entre 2002 et 2004, Luc Ferry a tenu à apporter son "soutien" à l'une de ses successeuses, Amélie Oudéa-Castéra, engluée dans une polémique depuis la rentrée de janvier. "Mettre ses enfants dans le privé sous contrat, c'est à la fois légal et moral", a-t-il affirmé mardi au micro de Pascal Praud.

Mercredi : Laurence Ferrari évoque sa question posée à Emmanuel Macron

Au cours de la conférence de presse d'Emmanuel Macron mardi soir, Laurence Ferrari a posé une question au président qui a notamment fait réagir les internautes. "Je n'ai fait que donner des faits, des chiffres (...) C'est notre rôle de journaliste, on n'est pas là pour être servile (...) donc, je me sens dans mon rôle, ni plus ni moins", a commenté la présentatrice de Punchline le lendemain dans l'émission Pascal Praud et vous.

Jeudi : "Ça fait peur d'élever un enfant aujourd'hui", estime une auditrice

Alors que le chef de l'État souhaite relancer la natalité en France, une auditrice de l'émission a estimé que la baisse de la natalité en France peut être due aux incertitudes du monde d'aujourd'hui. "Avec ce qu'on vit, ce qu'on entend, le coût de la vie, l'éducation... Ça fait peur d'élever un enfant maintenant dans notre société", a-t-elle tenu à souligner.

Vendredi : l'hypnose, un don ? La réponse de Messmer

La star de l'hypnose Messmer était l'invité exceptionnel de l'émission vendredi. Interrogé par Pascal Praud sur son talent d'hypnotiseur, l'artiste québécois a assuré que "tout le monde pouvait devenir hypnotiseur". "Ce sont des techniques que j'ai apprises (...). Mais tout le monde peut chanter aussi. Est-ce qu'on chante tous bien ? L'hypnose, c'est un peu la même chose", a-t-il souligné.

Bonus : l'équipe de l'émission hypnotisée par Messmer

En fin d'émission, après leur avoir proposé un test de réceptivité à l'hypnose, Messmer a réellement hypnotisé deux membres de l'équipe de Pascal Praud et vous, en direct. L'un d'entre eux s'est particulièrement montré réceptif... Redécouvrez la séquence en intégralité !