Pascal Praud et vous - «Je me sens dans mon rôle» : Laurence Ferrari revient sur sa question posée à Emmanuel Macron

"Vous venez de poser une question, et de donner votre vision", a répondu Emmanuel Macron mardi soir à la question posée par Laurence Ferrari sur l'Éducation nationale, lors de la conférence de presse du président. La journaliste, aux commandes de l'émission Punchline tous les jours à 18 heures sur Europe 1, est revenue sur ce moment qui a notamment fait réagir les internautes. "Je n'ai fait que donner des faits, des chiffres (...) C'est notre rôle de journaliste, on n'est pas là pour être servile (...) donc, je me sens dans mon rôle, ni plus ni moins", a-t-elle affirmé dans l'émission Pascal Praud et vous.