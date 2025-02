Pascal Praud et vous - Owen L. avait abordé une autre collégienne avant Louise : «Il y a tellement d'agressions que les gens banalisent presque tout»

Trois jours avant de s'en prendre à Louise, le principal suspect de son meurtre, Owen L., avait abordé une autre collégienne dans le même secteur. Jean-Christophe Couvy, secrétaire national de Police Unité, décrit dans l'émission "Pascal Praud et vous" - entre 11 heures et 13 heures - une banalisation des agressions. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Le procureur d'Évry a donné une conférence de presse mercredi sur le meurtre de Louise, expliquant que trois jours avant sa mort, le principal suspect Owen L. avait abordé une autre collégienne dans le même secteur le 4 février. Les parents de cette dernière n'ont pas déposé de plainte, ce qui retient l'attention de Jean-Christophe Couvy, secrétaire national de Police Unité.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Les gens se font suivre ou aborder. Il y a des agressions sexuelles mais avec des cris, l'agresseur part. Tout de suite, il faut faire le 17 et prévenir les policiers. On aurait pu envoyer une patrouille (le 4 février) et on aurait eu un descriptif (...) Les gens se mettent dans l'idée qu'il y a tellement d'agressions, de faits, qu'on banalise presque tout (...) Il faut vraiment lutter contre ça", explique-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.