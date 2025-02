Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1 pour aborder l'enquête sur la mort de Louise en Essonne, le général François Daoust pointe une montée des violences qui a pris de l'ampleur depuis le confinement dû au Covid-19. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Le meurtre de Louise en Essonne est un nouveau drame qui touche la jeune génération, peu après la mort d'un adolescent à Paris, tué pour son téléphone portable. Dans l'émission Pascal Praud et vous, le général François Daoust analyse "un fond de violence qui a pris paradoxalement une montée exponentielle après le confinement. On voit un avant et un après".