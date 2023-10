Pascal Praud et vous - Le RN «meilleur bouclier» pour les Français juifs ? «Je ne pense pas», rétorque l'UEJF à Jordan Bardella

Dans un contexte international plus que tendu entre la bande de Gaza et Israël, des Français de confession juive craignent pour leur sécurité dans l'Hexagone. Face à cette situation, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a estimé que son parti était aujourd'hui leur "meilleur bouclier". "Non, je ne pense pas", lui a répondu mercredi Sarah Ouakil, vice-présidente de l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), mercredi dans l'émission Pascal Praud et vous. "Du fait de l'histoire (du parti), de l'entourage de Marine Le Pen et Jordan Bardella, ils ne montrent toujours pas qu'ils peuvent être un rempart solide ou rassurant pour les juifs de France", a-t-elle affirmé sur Europe 1.