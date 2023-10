"On a peur pour nous ici", témoigne Sabine, auditrice de confession juive résidant en France, lundi dans l'émission Pascal Praud et vous. Cette avocate aborde les conséquences dans l'Hexagone du conflit entre Israël et Gaza déclenché par une attaque du Hamas ce week-end. "On a l'habitude, quand il y a ce genre d'événements, qu'il y ait des répercussions, qu'on les ressente. On fait attention, on vit avec", partage-t-elle sur Europe 1.