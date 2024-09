Pascal Praud et vous - Meurtre de Philippine : «Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que c'est devenu la norme», affirme Sonia Mabrouk

L'émotion est vive autour de la cathédrale Saint-Louis de Versailles, où se déroulent ce vendredi les obsèques de Philippine, étudiante de 19 ans dont le corps a été retrouvé enterré dans le bois de Boulogne. Sonia Mabrouk, invitée de l'émission Pascal Praud et vous, revient sur cette affaire en évoquant des "failles" judiciaires.

"Quand j'ai appris les circonstances de ce meurtre et comment cet individu est passé à travers les mailles d'un filet déchiqueté, je me suis dit 'est-ce qu'il y a une prime aux délinquants et criminels ?' (...) Ce qu'il y a de terrible dans toute l'affaire Philippine, ce n'est pas qu'il y a des failles, c'est que c'est devenu la norme", considère-t-elle sur Europe 1.