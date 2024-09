Comme l'a révélé Europe 1 ce mercredi, la quatrième demande de prolongation de séjour en centre de rétention administrative du suspect du meurtre de Philippine a été rejetée par la juge des libertés et de la détention. Jean-Baptiste Bladier, procureur de la République de Meaux et vice-président de la Conférence nationale des procureurs de la République, réagit à cette affaire dans l'émission Pascal Praud et vous, partageant ne pas avoir "le sentiment que la décision rendue ait été non-conforme à la loi".