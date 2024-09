A quelques heures des obsèques de Philippine à la cathédrale Saint-Louis de Versailles, l'émotion est déjà vive

Autour de la cathédrale majestueuse de Saint-Louis de Versailles où Philippine, jeune catholique pratiquante, engagée chez les scouts, avait fait confirmation dans cet édifice d'une capacité de 1.500 places. Les obsèques seront ouvertes au public. Yves, qui vit à deux pas, tient à être présent, à prier, dit-il pour Philippine.

Un crime "odieux et atroce"

"Je pense que c'est important de pouvoir lui donner ce moment d'un point de vue humain, d'un point de vue religieux, de retrouver ce que la France n'a pas su lui donner. Je pense que ses parents ont beaucoup de courage de le laisser ouvert au public. Pour la famille, c'est aussi une façon de voir qu'en fait, leur fille était importante", confesse-t-il au micro d'Europe 1. Le trentenaire, touché par ce drame, pointe les dysfonctionnements de la justice, la police et l'administratif qui, selon lui, n'ont pas su protéger la jeune femme.

Lors des obsèques, les parents et les cinq frères et sœurs de Philippine seront entourés de scouts et de camarades de l'université Paris-Dauphine où elle étudiait. C'est le père Grosjean qui prononcera l'homélie. Puis c'est dans l'intimité que Philippine devrait être inhumée à Montigny-le-Bretonneux, la commune où elle vivait, à dix kilomètres de la cathédrale. Ce jeudi, en déplacement au Canada, Emmanuel Macron a évoqué un crime "odieux et atroce", appelant à protéger les Français plus en actes qu'en paroles.