Pascal Praud et vous - Ahmed al-Charaa reçu par Macron : «On essaie de légitimer ce personnage qui était un des compagnons de Daesh au moment du Bataclan»

À la veille des commémorations du 8-Mai, Emmanuel Macron va recevoir le dirigeant syrien, Ahmed al-Charaa, à l'Élysée selon les informations d'Europe 1. Invité dans l'émission Pascal Praud et vous, le grand reporter Régis Le Sommier, qui se dit "profondément choqué" par cette invitation, rappelle le passé de l'actuel président de la Syrie, et notamment ses activités terroristes en lien avec les attentats à Paris en 2015. "On essaie de légitimer ce personnage qui n'a pas franchement rompu avec ses anciennes allégeances, et qui était un des compagnons de Baghdadi et de Daesh au moment du Bataclan", conclut-il sur Europe 1.