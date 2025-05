Pascal Praud et vous - «Bécassine», «Pandi Panda»... «Ça n'a pas vieilli, ce n'est pas démodé», affirme Chantal Goya

Invitée dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Chantal Goya a évoqué les chansons qui ont marqué sa carrière, et la mémoire des Français, estimant qu'elles n'avaient "pas vieilli". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Bécassine, c'est ma cousine, Pandi Panda... Ces chansons interprétées par Chantal Goya et chères aux enfants des années 1970-1980 ont marqué la musique française. Invitée dans l'émission Pascal Praud et vous, l'artiste explique que c'est la dernière citée qui est, encore aujourd'hui, la plus demandée par son public. "Ça n'a pas vieilli, ce n'est pas démodé", note Chantal Goya sur Europe 1.