Pascal Praud et vous - «Le problème, ce ne sont pas les blagues, c'est comment elles sont comprises», estime Thierry Lhermitte

Face à l’évolution des sensibilités, les humoristes doivent-ils revoir leurs classiques ? Invité sur Europe 1, Thierry Lhermitte revient sur la question posée par Pascal Praud : pourrait-on encore écrire "Les Bronzés" ou "Le père Noël est une ordure" aujourd’hui ? L’acteur défend un humour au second degré, parfois mal interprété de nos jours.

L'humoriste Laurent Baffie a récemment fait son mea-culpa pour certaines blagues passées sur France 2. Sur Pascal Praud et vous, l'animateur demande à Thierry Lhermitte s'il serait possible de réécrire des scènes humoristiques, comme dans Les Bronzés et Le père Noël est une ordure, qui pourraient être mal perçues aujourd'hui.

"On n'a pas de mauvais esprit, même dans 'Les Bronzés', il n'y a aucun mauvais esprit. Mais est-ce-que les gens comprendraient que c'était au deuxième degré ? Je n'en suis pas sûr, malheureusement. Le problème, ce ne sont pas les blagues, c'est comment elles sont comprises", se défend le comédien.