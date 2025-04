Pascal Praud et vous - Excuses de Laurent Baffie : «On ne peut pas avoir un regard de 2025 sur de l'humour des années 1980», estime un auditeur

Dans l'émission "Quelle époque !" sur France 2, l'humoriste Laurent Baffie s'est excusé pour ses blagues déplacées chez Thierry Ardisson. Un auditeur de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, réagit en recontextualisant cet humour. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

"J'ai plein de regrets", a confié Laurent Baffie dans l'émission Quelle époque ! sur France 2. L'humoriste s'est excusé pour ses blagues déplacées prononcées chez Thierry Ardisson. Un auditeur de l'émission Pascal Praud et vous s'interroge sur cette sortie car il estime que l'humour a changé entre cette époque-là et aujourd'hui. "On ne peut pas avoir un regard de 2025 sur de l'humour des années 1980", explique-t-il sur Europe 1.