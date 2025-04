Pascal Praud et vous - «Le pape est imprévisible» : à quoi s'attendre à Rome pour ce week-end de Pâques ?

Présent à Rome, le journaliste Frédéric Michel, envoyé spécial d’Europe 1 souligne que "le pape est imprévisible et impulsif", laissant planer le mystère sur une nouvelle prise de parole solennelle en ce dimanche de Pâques.

Le week-end s'annonce plein de suspense alors que le pape François continue de surprendre par ses apparitions publiques. De la basilique Saint-Pierre à la clinique Gemelli, en passant par une prison de Rome, le Saint-Père multiplie les rencontres et les gestes symboliques.

Frédéric Michel, envoyé spécial à Rome et invité de Pascal Praud et vous, s'attend à voir le pontife prononcer la bénédiction Urbi et Orbi ce dimanche, un moment solennel réservé aux papes. "Mais vous savez, le pape est imprévisible et impulsif", évoque-t-il.

Les fidèles et les touristes attendent avec impatience ce moment, espérant apercevoir le pape François, qui, ces derniers jours, a montré une présence publique plus marquée.

