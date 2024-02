Quatre mois jour pour jour après l'attaque du Hamas en Israël, Emmanuel Macron a présidé un hommage national aux 42 victimes françaises de cet assaut, ce mercredi midi aux Invalides. Un millier de personnes étaient présentes dans la cour pour y assister, et devant l'écran géant installé sur l'esplanade où la cérémonie était retransmise, seulement "quelques centaines de personnes, 300-400", se sont rassemblées, selon Eliot Deval, journaliste pour CNews.

Dans l'émission Pascal Praud et vous, Eliot Deval a raconté avoir été interpellé par un participant : "La première chose que cette personne m'indique, c'est 'On n'est pas beaucoup aujourd'hui'". Charlie, autre spectateur qui est revenu un peu plus tôt sur les huées qui ont visé les députés insoumis, rejoint ce témoignage. "Il n'y a pas eu assez de monde à l'extérieur. J'ai l'impression que c'était uniquement la communauté juive qui était présente, et malheureusement pas les Français que j'attendais", affirme-t-il sur Europe 1.