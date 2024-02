Pascal Praud et vous - Hommage national aux Invalides : les députés LFI «ont été hués par toute la foule» rassemblée devant l'écran géant

La présence d'élus de La France insoumise n'était pas souhaitée par les familles des victimes françaises du Hamas, à l'occasion de l'hommage national rendu aux Invalides. Malgré cela, Mathilde Panot, cheffe des députés LFI et Manuel Bompard, député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, ont fait le déplacement, et ont été filmés par la réalisation télévisée. Devant l'écran géant installé près des Invalides, Charlie, un auditeur présent, affirme que "toute la foule se met à hurler contre leur présence". "Gabriel Attal a été applaudi, entre autres, alors qu'ont été hués Manuel Bompard et Mathilde Panot", relate cet auditeur dans l'émission Pascal Praud et vous.