Israël-Hamas : les négociations pour une trêve reprennent au Qatar avant le déplacement de Netanyahu aux États-Unis lundi

Au Proche-Orient, les négociations indirectes entre Israël et le Hamas doivent débuter à Doha avec pour objectif de trouver un accord sur une trêve à Gaza et la libération des otages israéliens. Benjamin Netanyahu est attendu ce lundi à Washington pour rencontre Donald Trump. Le président américain a estimé qu'un accord pourrait être conclu la semaine prochaine, mais est-ce possible ?