Gaza : Benjamin Netanyahu devrait annoncer des négociations à Doha, le Hamas émet des réserves

Au Proche-Orient, le Hamas annonce vouloir négocier un accord sur le cessez-le-feu et la libération d'otages. Avant de donner sa réponse, le cabinet de sécurité israélien doit se réunir ce samedi soir, après la fin du Shabbat, le repos hebdomadaire juif.

La guerre entre Israël et le Hamas a-t-elle pris un tournant ? Le Hamas a annoncé vouloir négocier un accord de cessez-le-feu et sur la libération d'otages de la bande de Gaza. Le cabinet de sécurité israélien doit se réunir ce samedi pour donner une réponse.

Le Hamas émet des réserves sur trois points

C'est à l'issue de cette réunion que Benjamin Netanyahu annoncera très probablement qu'une délégation israélienne se rendra à Doha, au Qatar, dès ce dimanche, pour y mener des négociations indirectes avec le Hamas. Des négociations qui ont de bonnes chances d'aboutir puisque, tant du côté d'Israël que de celui du Hamas, on affirme accepter la dernière proposition américaine de cessez-le-feu et d'échanges entre otages israéliens et détenus palestiniens.

Cela dit, le Hamas émet des réserves sur trois points : la nature et l'ampleur de l'aide humanitaire, l'étendue du retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza et la possibilité de poursuivre les négociations sur aucun accord définitif n'est conclu pendant les deux mois de trêve prévues par la proposition américaine.

Le groupe terroriste exige de Washington des garanties, lui assurant que les pourparlers aboutiront à la fin des opérations militaires israéliennes. Autre motif d'inquiétude en Israël, celui exprimé par les proches des otages. Huit d'entre eux seront en principe libérés dès les premiers jours du cessez-le-feu, deux autres, cinquante jours plus tard.

Et ce n'est que si les négociations aboutissent à un accord sur la fin de la guerre que les dix autres otages considérés comme étant encore en vie retrouveront la liberté. Des libérations échelonnés donc et qui font craindre le pire sur le sort de ceux qui pourraient être les derniers captifs à être relâchés.

