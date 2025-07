Russie-Ukraine, Israël-Hamas... Donald Trump s'active sur les deux fronts pour obtenir la paix

Article Suggestions

En Ukraine, la paix s'éloigne une nouvelle fois. Deux jours après de nouvelles discussions entre Vladimir Poutine et Donald Trump, la liaison entre les deux chefs d'État semble brouillée. Moscou estime qu'il n'est pas possible d'atteindre ses objectifs par la voie diplomatique et refuse donc un cessez-le-feu. Une réaction qui n'a pas du tout plu à Donald Trump.