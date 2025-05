Pascal Praud et vous - Fin de vie : «C'est une loi du pouvoir médical», dénonce Claire Fourcade

L'Assemblée nationale doit voter la loi sur la fin de vie ce mardi. Opposée sur le second volet du texte portant sur l'aide à mourir, la docteure Claire Fourcade estime dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, qu'il s'agit d'une loi du pouvoir médical. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Après des débats parfois houleux, les députés s'apprêtent à voter la loi sur la fin de vie, découpée en deux textes : les soins palliatifs d'une part et l'aide à mourir d'autre part. La docteure Claire Fourcade a partagé son opposition au second volet du texte, et, invitée ce mardi de l'émission Pascal Praud et vous, elle dénonce une loi du pouvoir médical. "On dit aux Français que c'est une loi d'autonomie et de liberté. Pour moi, c'est une loi du pouvoir médical parce que c'est un médecin qui va décider qui a droit et qui n'a pas droit (à l'aide à mourir), et ce pouvoir médical, je n'en veux pas", affirme-t-elle sur Europe 1.