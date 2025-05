Fin de vie : un vote historique dans une Assemblée nationale fracturée

L'Assemblée nationale a adopté ce mardi en première lecture le projet de loi sur la fin de vie. Un vote historique obtenu à l'arrachée sur le texte de l'aide à mourir, dans un Palais bourbon largement divisé sur le sujet.

Un vote historique, aux allures de véritable tournant dans la société française, comme en 1974 avec la loi Veil. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture les deux volets du texte sur la fin de vie. Si les députés ont voté à l'unanimité pour l'accès aux soins palliatifs, ils ont révélé une réelle fracture quant au texte sur l'aide à mourir, avec 305 voix pour et 199 contre.

Une division profonde

"C'est un texte équilibré, c'est un texte solide avec des critères cumulatifs et qui s'appuie sur un mot : le discernement", assure Philippe Vigier, député MoDem. Des propos qui trouvent un écho certain à gauche et dans une majeure partie du bloc central qui se félicitent d'une avancée historique.

A l'inverse, les opposants au texte regrettent un faux débat durant lequel aucune de leurs réserves n'aura été écoutée. A l'instar du député RN Christophe Bentz, ils dénoncent un texte ouvrant un accès trop large à l'euthanasie ou au suicide assisté sans tenir compte de la volonté des soignants.

Selon le parlementaire, "pendant toutes ces semaines d'examen à l'Assemblée, j'ai cherché à quel moment la vie pouvait triompher. A quel moment ce texte laissait une part d'espérance. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais la responsabilité d'un suicide, assisté ou délégué, ne peut pas reposer sur la société." "À votre ultime recours, nous vous proposons l'ultime secours", a-t-il ajouté.

Un vote qui constitue donc la première étape d'un long cheminement étant donné que les deux textes sont attendus au Sénat à l'automne prochain. Une étape cruciale durant laquelle la proposition de loi d'Olivier Falorni pourrait à nouveau être considérablement durcie par une droite sénatoriale majoritairement réticente à la création d'un droit à l'euthanasie.