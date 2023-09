Pascal Praud et vous - Emmanuel Macron sur la Corse : «C'est du bla-bla comme d'habitude», juge une auditrice de Bastia

Un "moment historique" pour Emmanuel Macron. Le président a proposé jeudi matin, face à des élus corses, qu'"une nouvelle étape soit franchie" avec "l'entrée de la Corse" dans la Constitution française" et "une autonomie" pour l'île, qui ne soit "ni contre l'État ni sans l'État". Une déclaration qui a immédiatement fait réagir Chantal, auditrice de l'émission Pascal Praud et vous et qui réside à Bastia. Selon elle, cette nouvelle sortie du chef de l'État, "c'est du bla-bla comme d'habitude", estimant qu'Emmanuel Macron serait contre des mesures telles que la coofficialité de la langue corse ou le statut de résident.