Pascal Praud et vous - Éducation : «Chaque année, le niveau moyen des mes élèves dégringole», s’inquiète une enseignante

Invitée dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, l'enseignante Lisa Kamen-Hirsig est revenue sur le drame à Nogent, dans la Haute-Marne, où une surveillante a été tuée par un collégien. Au micro d’Europe 1, elle s’inquiète du niveau éducatif en France. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Le niveau des élèves est-il en baisse en France ? Le drame qui a touché un collège de Nogent (Haute-Marne) avec le meurtre d'une surveillante par un élève, bouleverse à nouveau le monde de l'éducation qui, plutôt que des portiques, plaide pour davantage d'efforts en faveur de la santé mentale des jeunes. Pour Lisa Kamen-Hirsig, enseignante et invitée de l’émission Pascal Praud et vous, "chaque année, le niveau moyen de mes élèves dégringole".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Au micro d’Europe 1, elle compare la société de nos jours à celle d’hier. "Le problème est que les enfants qui ont, aujourd’hui, entre 5 et 15 ans sont éduqués par des parents qui ont eux-mêmes beaucoup joué aux jeux vidéos, qui ont été eux-mêmes mal enseignés par l’école, qui eux-mêmes ne maîtrisent pas les règles de grammaire pour certains", s’inquiète-t-elle.

Selon elle, "on est à la troisième génération, donc la chute n’est pas près de s’arrêter". "On ne peut pas lutter contre la chute de niveau. Il y a un dogme à l’école qui est l’inclusion, donc on ne peut pas trier les élèves en fonction de leur niveau. Il faut instruire tout le monde de la même façon. Le dogme, c'est le collège unique", dénonce-t-elle.