Pascal Praud et vous - Écriture inclusive, Cyril Hanouna, contrôles de police... Le best-of de la semaine du 30 octobre

En début de semaine, Pascal Praud a fait réagir les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous sur l'écriture inclusive, alors que le Sénat a adopté une proposition de loi visant à l'interdire. Le sujet des contrôles de police au faciès a aussi été abordé, avec un échange tendu entre un auditeur et le syndicaliste Matthieu Valet, tout comme celui de la "disparition" d'Anne Hidalgo en marge d'un déplacement à Tahiti. Cyril Hanouna, Dave et Didier Barbelivien se sont également succédé au micro d'Europe 1. (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

L'écriture inclusive, "un saccage de notre belle langue française" pour une enseignante

Marie-Agnès, professeur de français à la retraite, a partagé son avis lundi sur l'écriture inclusive, à la veille de l'adoption de la proposition de loi du Sénat visant à l'interdire. Pour elle, c'est "un saccage de notre belle langue française".

L'échange tendu entre un auditeur et un commissaire sur les contrôles de police

Vendredi dernier, Aliou, auditeur de l'émission, s'indignait des contrôles de police dits "au faciès" après en avoir été victime. Invité en studio mardi, il a pu dialoguer sur ce sujet avec Matthieu Valet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, au cours d'un débat tendu.

"Boycotter TPMP, c'est un acte antisémite" : Cyril Hanouna s'explique sur sa sortie

Dans son émission Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a fustigé l'apparition d'un hashtag appelant au boycott de son programme, en parallèle du conflit entre le Hamas et Israël, en déclarant qu'il s'agissait d'un "acte antisémite". J'ai dit ça parce qu'aujourd'hui, il y a plus de haine sur les réseaux sociaux que dans la vie normale", a expliqué l'animateur auprès de Pascal Praud.

"On est sorti pour se battre !" : l'altercation de Dave avec Coluche

Invité jeudi à l'occasion de la sortie de son livre Comment ne pas être amoureux de vous, Dave a raconté une anecdote sur une explication avec Coluche, suite à une blague sur l'homosexualité du chanteur originaire des Pays-Bas. "On est sorti pour se battre, et je crois que c'est Eddy Mitchell qui nous a séparés", a-t-il affirmé sur Europe 1.

"Paris, ce n'est pas Tahiti !" : un auditeur s'indigne du voyage d'Anne Hidalgo

Les Parisiens sont sans nouvelle de leur maire Anne Hidalgo, partie visiter le site de l'épreuve olympique de surf à Tahiti avant de rester en Polynésie pour des vacances à titre privée. Un déplacement polémique qui fait réagir cet auditeur de l'émission : "Paris, ce n'est pas Tahiti ! Tahiti, ce n'est pas la banlieue parisienne !"

Bonus : Didier Barbelivien dévoile sa musique préférée pour danser un slow

À l'occasion de la diffusion d'un documentaire qui lui était consacré, Didier Barbelivien, aux commandes de l'émission Dis-moi ce que tu chantes chaque dimanche sur Europe 1, a répondu aux questions de Pascal Praud et des auditeurs, et en a profité pour dévoiler la musique qui se prête le mieux pour danser un slow.