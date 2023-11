La «disparition» de la maire de Paris, Anne Hidalgo, à Tahiti

C'est une absence qui fait du bruit. La maire de Paris n'a plus été aperçue dans la capitale depuis deux semaines. Au cours d’un voyage présenté comme officiel en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie du 16 au 21 octobre, Anne Hidalgo s’est notamment rendue à Tahiti pour visiter le site qui va accueillir les épreuves de surf pour les Jeux olympiques de 2024. Et depuis le 22 octobre, l’ancienne candidate socialiste à la présidentielle est restée dans le Pacifique Sud en vacances. Date de retour prévue ? Le 6 novembre prochain.

Anne Hidalgo "part à Tahiti inspecter les plages de sable fin"

Trois semaines d’absence au total qui tombent au plus mauvais moment, selon l’opposition de droite. "Paris est en proie à des manifestations interdites toutes les semaines, avec des dégradations, avec un risque terroriste accru dans la capitale et que fait la maire de Paris ? Elle part à Tahiti inspecter les plages de sable fin", s'emporte le vice-président du groupe Changer Paris, David Alphand.

Au-delà de la pertinence de ce déplacement, les élus Républicains s’interrogent sur son bilan carbone. L’opposition de droite a aussi adressé une question écrite à Anne Hidalgo pour réclamer de la transparence. La maire de Paris étant restée en vacances dans le Pacifique Sud après la fin de son déplacement officiel il y a dix jours. "Il faut préciser les buts et le programme du voyage en distinguant ce qui relève de la partie publique et de la partie privée. On peut quand même se demander s'il n'y a pas quelques carabistouilles derrière tout ça", avance David Alphand.

Son entourage évoque une "polémique affligeante"

L’entourage de la maire de Paris dénonce de son côté une "polémique affligeante". Anne Hidalgo devrait attendre au moins jusqu’au 6 novembre prochain, date prévue de son retour à l’Hôtel de Ville, pour répondre aux critiques de vive voix.