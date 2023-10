Pascal Praud et vous - Contrôles de police au faciès : l'échange tendu entre un auditeur et un commissaire

Tout est parti du témoignage d'Aliou, auditeur d'Europe 1, vendredi dans l'émission Pascal Praud et vous. Celui-ci disait avoir été victime d'un contrôle routier de police au faciès, alors qu'il n'avait rien à se reprocher. Invité ce mardi en studio, il a pu discuter de son expérience personnelle avec Matthieu Valet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, au cours d'un débat quelque peu tendu. "La police nationale est celle qui est la plus contrôlée au monde, et la plus sanctionnée dans la fonction publique", s'est notamment défendu le syndicaliste au micro de Pascal Praud.