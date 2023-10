L'écriture inclusive ne fait pas unanimité envers tout le monde. Sur l'émission Pascal Praud et vous, Marie-Agnès, professeur de français retraitée, explique que ce concept la dépasse. "Il existe aussi d'autres mots comme auteure, autrice, on peut dire écrivaine ou écrivain, on peut dire administrateur ou administratrice", énumère-t-elle. Elle est formelle : pour elle, l'écriture inclusive est "un saccage de notre belle langue française".