Pascal Praud et vous - De la corruption dans les prisons ? «On est en train de jeter la suspicion sur le personnel pénitentiaire»

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Wilfried Fonck, secrétaire national UFAP UNSa Justice, est revenu sur la question de la corruption au sein du personnel pénitentiaire.

Lors de l'émission Pascal Praud et vous, le secrétaire national UFAP UNSa Justice, Wilfried Fonck, est revenu sur le sujet de la corruption en prison. Selon lui, cela "existe, mais ça reste marginal, avec seulement 0,1% des personnels pénitentiaires concernés".

Wilfried Fonck a détaillé son point de vue : "C'est vrai que la corruption existe, on ne va pas non plus nier les faits. Pour autant, ça reste un phénomène marginal. Il suffit de juste regarder les chiffres. Aujourd'hui, c'est 0,1% des personnels pénitentiaires qui sont concernés par un dossier en cours."

"Je suis absolument scandalisé"

"Aujourd'hui, on est en train de pousser le délire jusqu'à parler de corruption des personnels pénitentiaires dans des épreuves de recrutement du concours de surveillants. Moi, là-dessus, je suis absolument scandalisé parce qu'on est en train de jeter l'opprobre, de jeter la suspicion sur des personnels, des hommes, des femmes, qui tiennent à bout de bras un système pénitentiaire qui s'effondre", assure-t-il.

"Alors, oui, la corruption, il y en a, mais faire des personnels pénitentiaires des fascistes, des racistes, des brutaux, maintenant des corrompus jusqu'à l'os, ça suffit !", a affirmé Wilfried Fonck.