La prison des narcos : la fausse bonne idée ?

Gérald Darmanin doit annoncer ce 6 mars quelle prison sera choisie pour accueillir les 100 plus gros bonnets du narcotrafic. Quatre sites sont envisagés : Condé-sur-Sarthe, Vendin-le-Vieil, Saint-Maur et Arles. Certains policiers et magistrats craignent que la concentration au même endroit de bandits de haut niveau soit contreproductive.