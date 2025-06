Pascal Praud et vous - Couvre-feu pour les moins de 15 ans à Béziers : «Aujourd'hui, on les laisse se perdre», estime un auditeur

Le maire de Béziers, Robert Ménard, a mis en place un couvre-feu pour les adolescents de moins de 15 ans pour les empêcher de circuler seuls la nuit dans la ville. Albéric, auditeur de "Pascal Praud et vous" sur Europe 1, estime que le maire de Béziers rappelle "les devoirs civiques des parents".

Robert Ménard, le maire de Béziers, a pris un nouvel arrêté pour interdire aux moins de 15 ans de circuler dans les rues de la nuit, entre 23 heures et 6 heures du matin. Une mesure prise dans trois quartiers sensibles de la ville. Albéric, auditeur de Pascal Praud et vous et ancien professeur dans une école de banlieue, approuve cette décision.

"Quand un enfant est perdu, il devient violent, il devient fou"

Il estime que le maire "est rempli d'éthique, il fait son job et s'appuie sur des réalités factuelles" : "Il rappelle aux devoirs civiques les parents qui doivent garder leurs enfants et comme ils ne l'entendent pas, on fait un couvre-feu". Albéric pense également qu'il faut "tenir nos jeunes".

"Non seulement on doit les tenir, mais on doit les élever, on doit les éduquer et leur faire révéler leur potentiel. Aujourd'hui, on les laisse se perdre. Et quand un enfant est perdu, il devient violent, il devient fou et c'est ce qui m'inquiète en banlieue actuellement".