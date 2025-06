Pascal Praud et vous - 100km en trois jours, 19.000 personnes... Le pèlerinage de Chartres présenté par Henri d'Anselme

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Henri D'Anselme participe au pèlerinage de Chartres avec 19.000 catholiques durant le week-end de la Pentecôte, marchant 100 km en trois jours. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Le pèlerinage de Chartres, un événement annuel aussi appelé Notre-Dame de Chrétienté rassemblant 19 000 catholiques, s'est tenu en ce week-end de Pentecôte. Lors de l'émission Pascal Praud et vous, Henri d'Anselme en présente les contours. Les pèlerins parcourent 100 km en 3 jours, marchant de l'église Saint-Sulpice à Paris jusqu'à la cathédrale de Chartres.

"Le premier jour, on fait 42,3 km, le deuxième jour à peu près pareil, et aujourd'hui, on en fait une petite vingtaine. Mais je vois peu de gens qui abandonnent. En revanche, il y a un service de ramassage en voiture qui permet d'aider sur certaines étapes les personnes qui ont des difficultés. Faire 100 kilomètres sans être entraîné, c'est rude quand même", a témoigné le héros au sac à dos d'Annecy.

19.000 personnes "sur un grand champ"

Les participants, de tout âge, forment des groupes appelés "chapitres" ou "colonnes" et partagent des moments de prière, de partage et de convivialité. "On marche par chapitre, c'est-à-dire qu'on marche par groupe constitué qui peut aller d'une quinzaine, vingtaine de personnes à une cinquantaine, soixantaine de personnes. Et généralement quand on arrive au bivouac, on se regroupe en chapitre et on dîne en chapitre", a ajouté Henri d'Anselme.

La logistique du pèlerinage est bien organisée, avec des bivouacs et des services médicaux pour assurer le confort et la sécurité des participants. Chaque soir, les pèlerins se regroupent en chapitres pour dîner ensemble et se reposer après une journée éprouvante.

"L'association Notre-Dame-de-Chrétienté, qui organise le pèlerinage, possède des bivouacs. Il faut imaginer 19.000 personnes arriver sur un grand champ et chacun plante sa tente. Il y a effectivement des tentes communes, des tentes de sécurité, des tentes médicales. Et puis c'est un petit peu comme un grand festival ou une armée en campagne", a expliqué Henri d'Anselme.